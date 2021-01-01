Snapdragon 480 против Kirin 950
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
39
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 175K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 950
- На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|49307
|GPU
|-
|14445
|Memory
|-
|26207
|UX
|-
|26027
|Total score
|244695
|175047
GeekBench 5
Single-Core Score
339
Multi-Core Score
1282
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Kirin 950
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 600
|Midgard
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|-
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