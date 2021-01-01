Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 480 vs Kirin 955 – что лучше?

Snapdragon 480 против Kirin 955

Snapdragon 480
VS
Kirin 955
Snapdragon 480
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 118K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Kirin 955

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +7%
126951
Kirin 955
118145
CPU - 51935
GPU - 7316
Memory - 27012
UX - 31813
Total score 126951 118145

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 480 +14%
391
Kirin 955
342
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +31%
1432
Kirin 955
1094
Image compression - 72.65 Mpixels/s
Face detection - 10.7 images/s
Speech recognition - 19.25 words/s
Machine learning - 16.35 images/s
Camera shooting - 8.98 images/s
HTML 5 - 1.36 Mnodes/s
SQLite - 366.8 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 16 нм
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 825 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS - 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Апрель 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 765G vs Snapdragon 480
2. MediaTek Helio G80 vs Qualcomm Snapdragon 480
3. Qualcomm Snapdragon 750G vs Snapdragon 480
4. HiSilicon Kirin 970 vs Kirin 955
5. Qualcomm Snapdragon 710 vs HiSilicon Kirin 955
6. Qualcomm Snapdragon 820 vs HiSilicon Kirin 955
7. HiSilicon Kirin 659 vs Kirin 955

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 955 с Snapdragon 480, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях