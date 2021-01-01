Snapdragon 480 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 209K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- На 69% выше пропускная способность памяти (28.8 против 17 Гбит/с)
- На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|67614
|GPU
|-
|55348
|Memory
|-
|49985
|UX
|-
|43847
|Total score
|244695
|209314
GeekBench 5
Single-Core Score
380
Multi-Core Score
1614
|Image compression
|-
|82.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.5 images/s
|Speech recognition
|-
|28.75 words/s
|Machine learning
|-
|21.45 images/s
|Camera shooting
|-
|11.8 images/s
|HTML 5
|-
|1.79 Mnodes/s
|SQLite
|-
|453.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Kirin 960
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|1037 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|8
|Шейдерных блоков
|-
|128
|FLOPS
|-
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|-
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