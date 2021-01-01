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Snapdragon 480 против Kirin 990 (4G)

Snapdragon 480
Snapdragon 480
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • На 87% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 430K vs 244K
  • На 43% выше частота процессора (2860 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Kirin 990 (4G)

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480
244695
Kirin 990 (4G) +76%
430235
CPU - 138017
GPU - 145170
Memory - 98516
UX - 55324
Total score 244695 430235

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 148.7 Mpixels/s
Face detection - 23.9 images/s
Speech recognition - 54.1 words/s
Machine learning - 55.8 images/s
Camera shooting - 28.2 images/s
HTML 5 - 3.13 Mnodes/s
SQLite - 797.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends - 55 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Mate 30 Pro
1146 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali G76 MP16
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU - 600 МГц
Вычислительных блоков - 16
Шейдерных блоков - 256
FLOPS - 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП -
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Октябрь 2019 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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