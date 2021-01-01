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Snapdragon 480 против Kirin 985

Snapdragon 480
Snapdragon 480
VS
Kirin 985
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 985
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 425K vs 244K
  • На 29% выше частота процессора (2580 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Kirin 985

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480
244695
Kirin 985 +74%
425560
CPU - 139377
GPU - 133940
Memory - 77188
UX - 66447
Total score 244695 425560

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G77 MP8
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 8
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Апрель 2020 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 -

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Комментарии

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