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Snapdragon 480 против Dimensity 800

Snapdragon 480
Snapdragon 480
VS
Dimensity 800
Dimensity 800

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 317K vs 244K
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Dimensity 800

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480
244695
Dimensity 800 +30%
317263
Total score 244695 317263

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Dimensity 800

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G57 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 650 МГц
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Декабрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Dimensity 800

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Комментарии

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