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Snapdragon 480 против Helio A22

Snapdragon 480
VS
Helio A22
Snapdragon 480
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 81K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Helio A22

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +56%
126951
Helio A22
81552
CPU - 31590
GPU - 4050
Memory - 26715
UX - 14479
Total score 126951 81552

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 480 +140%
391
Helio A22
163
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +161%
1432
Helio A22
549
Image compression - 21.55 Mpixels/s
Face detection - 4.32 images/s
Speech recognition - 9.3 words/s
Machine learning - 5.34 images/s
Camera shooting - 2.22 images/s
HTML 5 - 0.56 Mnodes/s
SQLite - 141.75 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 3 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 825 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS - 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM4350 MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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