Snapdragon 480 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
15
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 90K
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|36384
|GPU
|-
|12328
|Memory
|-
|24374
|UX
|-
|15441
|Total score
|126951
|90594
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 480 +190%
391
135
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +204%
1432
471
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio G25
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|825 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|-
|41.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SM4350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|Сайт MediaTek Helio G25
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