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Snapdragon 480 против Helio G35

Snapdragon 480
VS
Helio G35
Snapdragon 480
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 110K
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G35
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Helio G35

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +15%
126951
Helio G35
110051
CPU - 45569
GPU - 13274
Memory - 26158
UX - 20894
Total score 126951 110051

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 480 +122%
391
Helio G35
176
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +43%
1432
Helio G35
999

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 23 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 30 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 43 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 29 FPS
[Low]
Смартфон - Xiaomi Poco C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 825 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS - 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM4350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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