Snapdragon 480 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 260K vs 192K
Преимущества MediaTek Helio G88
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|96013
|74619
|GPU
|84253
|33985
|Memory
|62060
|42103
|UX
|81099
|43577
|Total score
|260005
|192977
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 480 +52%
508
335
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +27%
1636
1290
|Image compression
|106.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|12.6 images/s
|-
|Speech recognition
|29.85 words/s
|-
|Machine learning
|27.35 images/s
|-
|Camera shooting
|15.6 images/s
|-
|HTML 5
|1.7 Mnodes/s
|-
|SQLite
|550.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|TDP
|3 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|825 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|46 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM4350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|Сайт MediaTek Helio G88
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2