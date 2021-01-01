Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 480 vs Helio G90 – что лучше?

Snapdragon 480 против Helio G90

Snapdragon 480
Snapdragon 480
VS
Helio G90
Helio G90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 224K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Helio G90

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +9%
244695
Helio G90
224134
Total score 244695 224134

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 96.4 Mpixels/s
Face detection - 14 images/s
Speech recognition - 30.9 words/s
Machine learning - 26.1 images/s
Camera shooting - 13.2 images/s
HTML 5 - 1.9 Mnodes/s
SQLite - 499.9 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio G90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G76 MC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU - 720 МГц
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
FLOPS - 172.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Июль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4350 MT6785
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Helio G90

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 480 и Qualcomm Snapdragon 730G
2. Qualcomm Snapdragon 480 и Qualcomm Snapdragon 720G
3. Qualcomm Snapdragon 480 и Qualcomm Snapdragon 460
4. MediaTek Helio G90 и Qualcomm Snapdragon 730
5. MediaTek Helio G90 и Samsung Exynos 9611
6. MediaTek Helio G90 и Qualcomm Snapdragon 855
7. MediaTek Helio G90 и Qualcomm Snapdragon 665
8. MediaTek Helio G90 и MediaTek Helio G90T

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G90 с Snapdragon 480, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях