Snapdragon 480 против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
18
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
- Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 98K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|39267
|GPU
|-
|5607
|Memory
|-
|25856
|UX
|-
|14233
|Total score
|126951
|98863
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 480 +151%
391
156
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +89%
1432
756
|Image compression
|-
|23.95 Mpixels/s
|Face detection
|-
|4.81 images/s
|Speech recognition
|-
|8.82 words/s
|Machine learning
|-
|5.31 images/s
|Camera shooting
|-
|2.51 images/s
|HTML 5
|-
|0.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|150.25 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio P22
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|825 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|-
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Май 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM4350
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|Сайт MediaTek Helio P22
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