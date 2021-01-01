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Snapdragon 480 против Helio P22

Snapdragon 480
VS
Helio P22
Snapdragon 480
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 98K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Helio P22

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +28%
126951
Helio P22
98863
CPU - 39267
GPU - 5607
Memory - 25856
UX - 14233
Total score 126951 98863

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 480 +151%
391
Helio P22
156
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +89%
1432
Helio P22
756
Image compression - 23.95 Mpixels/s
Face detection - 4.81 images/s
Speech recognition - 8.82 words/s
Machine learning - 5.31 images/s
Camera shooting - 2.51 images/s
HTML 5 - 0.59 Mnodes/s
SQLite - 150.25 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 825 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS - 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4350 MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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