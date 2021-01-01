Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 480 vs Helio P70 – что лучше?

Snapdragon 480 против Helio P70

Snapdragon 480
Snapdragon 480
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 190K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Helio P70

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +28%
244695
Helio P70
190635
CPU - 74666
GPU - 40391
Memory - 43943
UX - 36633
Total score 244695 190635

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 82.6 Mpixels/s
Face detection - 11.7 images/s
Speech recognition - 16.45 words/s
Machine learning - 12.2 images/s
Camera shooting - 9.58 images/s
HTML 5 - 1.69 Mnodes/s
SQLite - 429.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU - 900 МГц
Вычислительных блоков - 3
Шейдерных блоков - 48
FLOPS - 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 NeuroPilot
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Helio P70

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 765G или Snapdragon 480
2. MediaTek Helio G80 или Qualcomm Snapdragon 480
3. Qualcomm Snapdragon 750G или Snapdragon 480
4. Qualcomm Snapdragon 675 или MediaTek Helio P70
5. Samsung Exynos 9611 или MediaTek Helio P70
6. Qualcomm Snapdragon 712 или MediaTek Helio P70
7. Qualcomm Snapdragon 710 или MediaTek Helio P70
8. Qualcomm Snapdragon 460 или MediaTek Helio P70

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P70 с Snapdragon 480, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях