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Snapdragon 480 против Helio X20

Snapdragon 480
VS
Helio X20
Snapdragon 480
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 20 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 93K
  • На 33% выше пропускная способность памяти (17 против 12.8 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Helio X20

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +35%
126951
Helio X20
93725
Total score 126951 93725

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 480 +48%
391
Helio X20
265
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +74%
1432
Helio X20
824

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 2000 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 20 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 825 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS - 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Май 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4350 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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