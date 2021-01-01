Snapdragon 480 против Helio X20
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
29
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 5 лет и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 20 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 93K
- На 33% выше пропускная способность памяти (17 против 12.8 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio X20
- Имеет на 2 ядра больше
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|Total score
|126951
|93725
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 480 +48%
391
265
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +74%
1432
824
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio X20
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|10
|Частота
|2000 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|20 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 600
|Midgard
|Частота GPU
|825 МГц
|780 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|-
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 25МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Май 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM4350
|MT6797
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|Сайт MediaTek Helio X20
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