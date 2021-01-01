Snapdragon 480 против Snapdragon 429
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (17 против 6.4 Гбит/с)
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 83%)
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 82K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|35106
|GPU
|-
|4828
|Memory
|-
|28351
|UX
|-
|13930
|Total score
|126951
|82880
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 480 +131%
391
169
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +158%
1432
554
|Image compression
|-
|35.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|4.8 images/s
|Speech recognition
|-
|11.5 words/s
|Machine learning
|-
|8.12 images/s
|Camera shooting
|-
|2.52 images/s
|HTML 5
|-
|0.66 Mnodes/s
|SQLite
|-
|183.2 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Snapdragon 429
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|TDP
|3 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Adreno 504
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|825 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|-
|48.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SM4350
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
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