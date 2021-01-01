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Snapdragon 480 против Snapdragon 429

Snapdragon 480
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 480
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (17 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 83%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 82K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Snapdragon 429

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +53%
126951
Snapdragon 429
82880
CPU - 35106
GPU - 4828
Memory - 28351
UX - 13930
Total score 126951 82880

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 35.1 Mpixels/s
Face detection - 4.8 images/s
Speech recognition - 11.5 words/s
Machine learning - 8.12 images/s
Camera shooting - 2.52 images/s
HTML 5 - 0.66 Mnodes/s
SQLite - 183.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 3 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Adreno 504
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 825 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS - 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM4350 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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