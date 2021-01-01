Snapdragon 480 против Snapdragon 435
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 4 года позже
- В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (17 против 6.4 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 83%)
- Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 73K
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|30885
|GPU
|-
|8145
|Memory
|-
|24256
|UX
|-
|9499
|Total score
|126951
|73305
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 480 +210%
391
126
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +143%
1432
590
|Image compression
|-
|45.2 Mpixels/s
|Face detection
|-
|5.29 images/s
|Speech recognition
|-
|15 words/s
|Machine learning
|-
|8.46 images/s
|Camera shooting
|-
|3.49 images/s
|HTML 5
|-
|0.38 Mnodes/s
|SQLite
|-
|211.55 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Snapdragon 435
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
|TDP
|3 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|825 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|-
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SM4350
|MSM8940
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1