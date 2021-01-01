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Snapdragon 480 против Snapdragon 450

Snapdragon 480
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 480
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (17 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 88K
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Snapdragon 450

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +44%
126951
Snapdragon 450
88094
CPU - 38553
GPU - 9140
Memory - 25705
UX - 12027
Total score 126951 88094

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 66.4 Mpixels/s
Face detection - 8.97 images/s
Speech recognition - 18.6 words/s
Machine learning - 11.7 images/s
Camera shooting - 5.27 images/s
HTML 5 - 1.26 Mnodes/s
SQLite - 317.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 3 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Adreno 506
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 825 МГц 600-650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS - 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Июнь 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM4350 SDM450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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Комментарии

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