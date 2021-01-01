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Snapdragon 480 против Snapdragon 460

Snapdragon 480
Snapdragon 480
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 147K
  • Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
  • На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.91 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на позже
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Snapdragon 460

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +65%
244695
Snapdragon 460
147854
CPU - 56442
GPU - 21816
Memory - 40048
UX - 26495
Total score 244695 147854

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 36 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 33 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 42 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 31 FPS
[Medium]
Смартфон - OnePlus Nord N100
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 8 нм 11 нм
TDP - 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 600 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 256
FLOPS - 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 683
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM4350 SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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