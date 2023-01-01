Snapdragon 6 Gen 1 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (с графикой Adreno) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|131250
|GPU
|-
|134083
|Memory
|-
|97501
|UX
|-
|135501
|Total score
|499030
|499597
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 1080 +11%
845
Multi-Core Score
2231
Dimensity 1080 +7%
2389
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2255
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 6 Gen 1 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|TDP
|-
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|-
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|686 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 22 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X62
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2900 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6450
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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