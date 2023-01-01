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Snapdragon 6 Gen 1 против Dimensity 920

Snapdragon 6 Gen 1
VS
Dimensity 920
Snapdragon 6 Gen 1
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (с графикой Adreno) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 22 Гбит/с)
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 6 Gen 1
vs
Dimensity 920

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 6 Gen 1
499030
Dimensity 920 +1%
505253
CPU - 137440
GPU - 139027
Memory - 96443
UX - 128980
Total score 499030 505253
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 12 FPS
Score - 2124

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 64 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 59 FPS
[High]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 68 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 46 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 53 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 6 Gen 1 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 4 нм 6 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
FLOPS - 684 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 22 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X62 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2900 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2023 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6450 MT6877T
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 920

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