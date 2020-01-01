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Snapdragon 625 против A10 Fusion

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Показывает на 8% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 17% выше частота процессора (2340 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
A10 Fusion +357%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1032
A10 Fusion +37%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 625
н/д
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц -
Шина 1x 32 Бит -
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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