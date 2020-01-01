Snapdragon 625 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
44
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
47
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Показывает на 8% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A10 Fusion
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- На 17% выше частота процессора (2340 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
171
A10 Fusion +357%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
1032
A10 Fusion +37%
1413
AnTuTu Benchmark 8
н/д
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|-
|Шина
|1x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8953
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|-
Опрос
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7 (63.6%)
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