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Snapdragon 625 против A11 Bionic

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
A11 Bionic +449%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1032
A11 Bionic +127%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 625
н/д
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 650 МГц -
Ядер - 3
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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