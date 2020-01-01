Snapdragon 625 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
59
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
171
A11 Bionic +449%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
1032
A11 Bionic +127%
2346
AnTuTu Benchmark 8
н/д
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 500
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8953
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|-
Опрос
1 (20%)
4 (80%)
Всего проголосовало: 5
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