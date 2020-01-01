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Snapdragon 625 против A13 Bionic

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 33% выше частота процессора (2660 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
A13 Bionic +687%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1032
A13 Bionic +246%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 625
н/д
A13 Bionic
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 650 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 11.1 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Yes, Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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