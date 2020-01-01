Snapdragon 625 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
92
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
88
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
- Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- На 33% выше частота процессора (2660 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
171
A13 Bionic +687%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
1032
A13 Bionic +246%
3571
AnTuTu Benchmark 8
н/д
477091
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 500
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|11.1
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|-
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8953
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|-
Опрос
5 (33.3%)
10 (66.7%)
Всего проголосовало: 15
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 625 или Qualcomm Snapdragon 855
- Qualcomm Snapdragon 625 или Qualcomm Snapdragon 675
- Qualcomm Snapdragon 625 или Qualcomm Snapdragon 439
- Qualcomm Snapdragon 625 или Qualcomm Snapdragon 665
- Qualcomm Snapdragon 625 или Qualcomm Snapdragon 636
- Apple A13 Bionic или Qualcomm Snapdragon 855
- Apple A13 Bionic или Qualcomm Snapdragon 730G
- Apple A13 Bionic или Samsung Exynos 9825
- Apple A13 Bionic или Samsung Exynos 990
- Apple A13 Bionic или Apple A12X Bionic