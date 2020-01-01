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Snapdragon 625 против A14 Bionic

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 5.9 раз) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 103K
  • В 5.7 раз выше пропускная способность памяти (42.7 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • На 50% выше частота процессора (2990 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
A14 Bionic +837%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1038
A14 Bionic +275%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 625
103309
A14 Bionic +488%
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 11.8 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 650 МГц -
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 -
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 11.1 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Шина 1x 32 Бит -
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

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Комментарии

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