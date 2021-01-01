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Snapdragon 625 против A15 Bionic

Snapdragon 625
VS
A15 Bionic
Snapdragon 625
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 6.9 раз) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 116K
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.3 раза)
  • На 60% выше частота процессора (3200 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 625
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 625
116988
A15 Bionic +594%
812406
CPU 41253 216265
GPU 12372 339795
Memory 30571 112472
UX 30687 133063
Total score 116988 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 625
172
A15 Bionic +917%
1750
Multi-Core Score
Snapdragon 625
1044
A15 Bionic +353%
4728
Image compression 75.05 Mpixels/s -
Face detection 9.85 images/s -
Speech recognition 18.85 words/s -
Machine learning 12.55 images/s -
Camera shooting 6.1 images/s -
HTML 5 1.4 Mnodes/s -
SQLite 366.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 15 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Apple GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 650 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 1 5
Шейдерных блоков 96 -
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 11.1 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 -
Частота памяти 933 МГц 2750 МГц
Шина 1x 32 Бит -
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

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Комментарии

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