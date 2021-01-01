Snapdragon 625 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
96
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (в 6.9 раз) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 116K
- Более новый - выпущен на 5 лет и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (в 2.3 раза)
- На 60% выше частота процессора (3200 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|41253
|216265
|GPU
|12372
|339795
|Memory
|30571
|112472
|UX
|30687
|133063
|Total score
|116988
|812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
172
A15 Bionic +917%
1750
Multi-Core Score
1044
A15 Bionic +353%
4728
|Image compression
|75.05 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.85 images/s
|-
|Speech recognition
|18.85 words/s
|-
|Machine learning
|12.55 images/s
|-
|Camera shooting
|6.1 images/s
|-
|HTML 5
|1.4 Mnodes/s
|-
|SQLite
|366.8 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 500
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|1511 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|5
|Шейдерных блоков
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|11.1
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|-
|Частота памяти
|933 МГц
|2750 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8953
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|-
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