Snapdragon 625 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Имеет на 6 ядер больше
- На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Apple A9
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
171
Apple A9 +218%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625 +2%
1032
1009
AnTuTu Benchmark 8
н/д
170666
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2000 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|96
|192
|FLOPS
|124 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1333 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8953
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|-
Опрос
4 (21.1%)
15 (78.9%)
Всего проголосовало: 19
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 625 или Snapdragon 855
- Qualcomm Snapdragon 625 или Snapdragon 675
- Qualcomm Snapdragon 625 или Snapdragon 439
- Qualcomm Snapdragon 625 или Snapdragon 665
- Qualcomm Snapdragon 625 или Snapdragon 636
- Apple A9 или Qualcomm Snapdragon 845
- Apple A9 или A12 Bionic
- Apple A9 или Qualcomm Snapdragon 660
- Apple A9 или Qualcomm Snapdragon 820