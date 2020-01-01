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Snapdragon 625 против Apple A9

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Имеет на 6 ядер больше
  • На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
Apple A9 +218%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625 +2%
1032
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 625
н/д
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2000 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 96 192
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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