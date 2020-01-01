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Snapdragon 625 против Kirin 710F

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Показывает на 81% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 103K
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
Kirin 710F +94%
331
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1038
Kirin 710F +31%
1355
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 625
103309
Kirin 710F +65%
170080

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-G51
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 124 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Январь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

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Комментарии

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