Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 930 (Mali-T628 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.