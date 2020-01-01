Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 625 vs Kirin 950 – что лучше?

Snapdragon 625 против Kirin 950

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Показывает на 2% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 7.46 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 625
87799
Kirin 950 +36%
119475
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
Kirin 950 +98%
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1032
Kirin 950 +25%
1287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц -
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 950 с Snapdragon 625, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях