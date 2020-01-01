Snapdragon 625 против Kirin 955
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
40
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Показывает на 2% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 955
- В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 7.46 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
87799
Kirin 955 +43%
125869
Geekbench 5 (одноядерный)
171
Kirin 955 +100%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
1032
Kirin 955 +8%
1112
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|ARM Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|-
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Апрель 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8953
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|-
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