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Snapdragon 625 против Kirin 955

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Показывает на 2% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 7.46 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 625
87799
Kirin 955 +43%
125869
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
Kirin 955 +100%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1032
Kirin 955 +8%
1112

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц -
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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