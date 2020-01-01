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Snapdragon 625 против Kirin 980

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 4.3 раз выше пропускная способность памяти (31.78 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
Kirin 980 +307%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1032
Kirin 980 +141%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 625
н/д
Kirin 980
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali G76 MP10
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 650 МГц 720 МГц
Ядер - 10
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 Сайт HiSilicon Kirin 980

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