Snapdragon 625 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio A22
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- На 86% выше пропускная способность памяти (13.9 против 7.46 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625 +5%
171
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625 +90%
1032
543
AnTuTu Benchmark 8
н/д
81081
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8953
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|Сайт MediaTek Helio A22
Опрос
16 (51.6%)
15 (48.4%)
Всего проголосовало: 31
Сравнения с конкурентами
- Snapdragon 625 против Snapdragon 855
- Snapdragon 625 против Snapdragon 675
- Snapdragon 625 против Snapdragon 439
- Snapdragon 625 против Snapdragon 665
- Snapdragon 625 против Snapdragon 636
- Helio A22 против Snapdragon 439
- Helio A22 против Snapdragon 430
- Helio A22 против Helio P22
- Helio A22 против MediaTek MT6739