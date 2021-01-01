Snapdragon 625 против Helio A25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 104K vs 97K
Преимущества MediaTek Helio A25
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|39666
|40306
|GPU
|11126
|9521
|Memory
|27970
|16528
|UX
|20189
|29187
|Total score
|104193
|97345
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 625 +24%
172
139
Multi-Core Score
Snapdragon 625 +18%
1028
871
|Image compression
|75.05 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.85 images/s
|-
|Speech recognition
|18.85 words/s
|-
|Machine learning
|12.55 images/s
|-
|Camera shooting
|6.1 images/s
|-
|HTML 5
|1.4 Mnodes/s
|-
|SQLite
|366.8 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Helio A25
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|124 Гфлопс
|41.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8953
|MT6762V
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|Сайт MediaTek Helio A25
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