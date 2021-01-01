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Snapdragon 625 против Helio A25

Snapdragon 625
VS
Helio A25
Snapdragon 625
Helio A25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio A25 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 104K vs 97K
Преимущества MediaTek Helio A25
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 625
vs
Helio A25

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 625 +7%
104193
Helio A25
97345
CPU 39666 40306
GPU 11126 9521
Memory 27970 16528
UX 20189 29187
Total score 104193 97345
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 625 +24%
172
Helio A25
139
Multi-Core Score
Snapdragon 625 +18%
1028
Helio A25
871
Image compression 75.05 Mpixels/s -
Face detection 9.85 images/s -
Speech recognition 18.85 words/s -
Machine learning 12.55 images/s -
Camera shooting 6.1 images/s -
HTML 5 1.4 Mnodes/s -
SQLite 366.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Helio A25

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 124 Гфлопс 41.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 4
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8953 MT6762V
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 Сайт MediaTek Helio A25

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