Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.