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Snapdragon 625 против Helio P65

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
Helio P65
Helio P65

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio P65 (Arm Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P65
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • На 80% выше пропускная способность памяти (13.41 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 186K vs 103K
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
Helio P65 +106%
352
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1038
Helio P65 +23%
1274
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 625
103309
Helio P65 +81%
186675

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Helio P65

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Arm Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 650 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 124 Гфлопс 56.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 Сайт MediaTek Helio P65

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