Snapdragon 625 против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
51
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
41
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P70
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
171
Helio P70 +75%
299
Geekbench 5 (многоядерный)
1032
Helio P70 +35%
1395
AnTuTu Benchmark 8
н/д
192309
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|255 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8953
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|Сайт MediaTek Helio P70
Опрос
3 (27.3%)
8 (72.7%)
Всего проголосовало: 11
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 730 vs Snapdragon 625
- Qualcomm Snapdragon 632 vs Snapdragon 625
- Qualcomm Snapdragon 670 vs Snapdragon 625
- Qualcomm Snapdragon 660 vs Snapdragon 625
- Qualcomm Snapdragon 652 vs Snapdragon 625
- Qualcomm Snapdragon 845 vs MediaTek Helio P70
- Qualcomm Snapdragon 632 vs MediaTek Helio P70
- HiSilicon Kirin 710 vs MediaTek Helio P70
- Mediatek Helio P60 vs MediaTek Helio P70
- Qualcomm Snapdragon 665 vs MediaTek Helio P70