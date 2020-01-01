Snapdragon 625 против Helio X20
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
- Показывает на 2% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio X20
- На 72% выше пропускная способность памяти (12.8 против 7.46 Гбит/с)
- Имеет на 2 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
87799
Helio X20 +7%
94159
Geekbench 5 (одноядерный)
171
Helio X20 +55%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625 +28%
1032
809
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|10
|Частота
|2000 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|20 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|780 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Май 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8953
|MT6797
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|Сайт MediaTek Helio X20
Опрос
11 (50%)
11 (50%)
Всего проголосовало: 22
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