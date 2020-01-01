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Snapdragon 625 против MediaTek MT6580

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
MediaTek MT6580
MediaTek MT6580

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6580 (Mali-400 MP1 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Показывает в 20.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 73% выше пропускная способность памяти (7.46 против 4.3 Гбит/с)
  • На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 625 +149%
87799
MediaTek MT6580
35239
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и MediaTek MT6580

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Кэш L1 - 32 КБ
Кэш L2 - 512 МБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-400 MP1
Архитектура Adreno 500 Utgard
Частота GPU 650 МГц 500 МГц
Ядер - 1
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 533 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 4.3 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 2 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8953 MT6580
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 Сайт MediaTek MT6580

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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