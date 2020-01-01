Snapdragon 625 против MediaTek MT6753
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и MediaTek MT6753 (Mali T720 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- Более новый - выпущен на позже
- На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества MediaTek MT6753
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 625 +99%
87799
44168
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625 +44%
171
119
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625 +65%
1032
624
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Mali T720 MP3
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|700 МГц
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|36 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Март 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8953
|MT6753
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|Сайт MediaTek MT6753
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1
Сравнения с конкурентами
- Snapdragon 730 против Snapdragon 625
- Snapdragon 632 против Snapdragon 625
- Snapdragon 670 против Snapdragon 625
- Snapdragon 660 против Snapdragon 625
- Snapdragon 652 против Snapdragon 625
- Snapdragon 660 против MediaTek MT6753
- Snapdragon 435 против MediaTek MT6753
- MediaTek MT6750 против MediaTek MT6753
- MediaTek MT6739 против MediaTek MT6753