Snapdragon 625 против Snapdragon 425
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
- На 40% выше пропускная способность памяти (7.46 против 5.34 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 625 +95%
87799
44910
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625 +35%
171
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625 +152%
1032
410
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Adreno 308
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 300
|Частота GPU
|650 МГц
|500 МГц
|Количество ALU
|96
|24
|FLOPS
|124 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 5.34 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8953
|MSM8917
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
Опрос
5 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 5
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 625 против Qualcomm Snapdragon 855
- Qualcomm Snapdragon 625 против Qualcomm Snapdragon 675
- Qualcomm Snapdragon 625 против Qualcomm Snapdragon 439
- Qualcomm Snapdragon 625 против Qualcomm Snapdragon 665
- Qualcomm Snapdragon 625 против Qualcomm Snapdragon 636
- Qualcomm Snapdragon 425 против Qualcomm Snapdragon 845
- Qualcomm Snapdragon 425 против MediaTek Helio A22
- Qualcomm Snapdragon 425 против Qualcomm Snapdragon 430
- Qualcomm Snapdragon 425 против MediaTek Helio P22
- Qualcomm Snapdragon 425 против Samsung Exynos 7570