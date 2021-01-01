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Snapdragon 625 против Snapdragon 480

Snapdragon 625
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 625
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (17 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 103K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 625
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 625
103789
Snapdragon 480 +22%
126951
CPU 39666 -
GPU 11126 -
Memory 27970 -
UX 20189 -
Total score 103789 126951

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 75.05 Mpixels/s -
Face detection 9.85 images/s -
Speech recognition 18.85 words/s -
Machine learning 12.55 images/s -
Camera shooting 6.1 images/s -
HTML 5 1.4 Mnodes/s -
SQLite 366.8 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Adreno 619
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 650 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8953 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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