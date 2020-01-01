Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 630 vs Apple A9 – что лучше?

Snapdragon 630 против Apple A9

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • На 19% выше частота процессора (2200 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 117K
  • На 40% выше пропускная способность памяти (14.9 против 10.66 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630
176
Apple A9 +210%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630
117454
Apple A9 +45%
170365

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2200 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 1 6
Шейдерных блоков 96 192
FLOPS 163 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM630 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
8 (100%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 845 или Snapdragon 630
2. Qualcomm Snapdragon 665 или Snapdragon 630
3. Qualcomm Snapdragon 835 или Snapdragon 630
4. Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 630
5. Mediatek Helio P60 или Qualcomm Snapdragon 630
6. Apple A13 Bionic или Apple A9
7. Apple A12 Bionic или Apple A9
8. Qualcomm Snapdragon 660 или Apple A9
9. Apple A11 Bionic или Apple A9
10. Apple A10 Fusion или Apple A9

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Apple A9 с Snapdragon 630, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях