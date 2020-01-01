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Snapdragon 630 против Kirin 655

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Kirin 655
Kirin 655

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 117K vs 66K
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 655
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630 +17%
996
Kirin 655
850
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630 +77%
117454
Kirin 655
66542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Kirin 655

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2120 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 163 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Декабрь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM630 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 -

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Комментарии

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