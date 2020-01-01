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Snapdragon 630 против Kirin 710A

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 160K vs 117K
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630
176
Kirin 710A +84%
323
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630
996
Kirin 710A +17%
1170
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630
117454
Kirin 710A +36%
160009

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Mali-G51
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 163 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM630 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 -

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