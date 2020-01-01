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Snapdragon 630 против Kirin 950

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 10.66 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 117K
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630
176
Kirin 950 +96%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630
996
Kirin 950 +30%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630
117454
Kirin 950 +48%
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 163 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM630 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 -

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