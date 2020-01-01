Snapdragon 630 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (28.8 против 10.66 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 208K vs 117K
- Показывает на 73% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
- Более новая версия DirectX (11.3 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Kirin 960 +119%
386
Geekbench 5 (многоядерный)
996
Kirin 960 +61%
1600
AnTuTu Benchmark 8
117454
Kirin 960 +78%
208614
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Kirin 960
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 508
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|1037 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|8
|Шейдерных блоков
|96
|128
|FLOPS
|163 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 10.66 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 642
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2048 x 1536
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM630
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
|-
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