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Snapdragon 630 против Kirin 960

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (28.8 против 10.66 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 208K vs 117K
  • Показывает на 73% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.3 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630
176
Kirin 960 +119%
386
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630
996
Kirin 960 +61%
1600
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630
117454
Kirin 960 +78%
208614

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Mali-G71 MP8
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1037 МГц
Вычислительных блоков 1 8
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 163 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Октябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM630 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 -

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