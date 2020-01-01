Snapdragon 630 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
- Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 117K vs 80K
- Выше частота графического ускорителя (на 29%)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio A22
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 30% выше пропускная способность памяти (13.9 против 10.66 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630 +8%
176
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630 +83%
996
544
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630 +46%
117454
80259
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|6 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 508
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|163 Гфлопс
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 10.66 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 642
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2048 x 1536
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM630
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
|Сайт MediaTek Helio A22
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