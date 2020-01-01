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Snapdragon 630 против Helio A22

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 117K vs 80K
  • Выше частота графического ускорителя (на 29%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 30% выше пропускная способность памяти (13.9 против 10.66 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630 +83%
996
Helio A22
544
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630 +46%
117454
Helio A22
80259

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 6 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 850 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 163 Гфлопс 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM630 MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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