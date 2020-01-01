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Snapdragon 630 против Helio G85

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Helio G85
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 8 – 195K vs 117K
  • На 26% выше пропускная способность памяти (13.41 против 10.66 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630
176
Helio G85 +105%
361
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630
996
Helio G85 +28%
1274
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630
117454
Helio G85 +67%
195961

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 163 Гфлопс 54 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM630 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт MediaTek Helio G85

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Комментарии

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