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Snapdragon 630 против Helio P23

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 117K vs 103K
Преимущества MediaTek Helio P23
  • На 40% выше пропускная способность памяти (14.93 против 10.66 Гбит/с)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630 +15%
176
Helio P23
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630 +16%
996
Helio P23
859
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630 +14%
117454
Helio P23
103316

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Mali-G71 MP2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 163 Гфлопс 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1500 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 14.93 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Август 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM630 MT6763V/CT
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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