Snapdragon 630 против Helio P65
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и MediaTek Helio P65 (Arm Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
22
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Helio P65
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 8 – 186K vs 117K
- На 26% выше пропускная способность памяти (13.41 против 10.66 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Helio P65 +100%
352
Geekbench 5 (многоядерный)
996
Helio P65 +28%
1274
AnTuTu Benchmark 8
117454
Helio P65 +59%
186675
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Helio P65
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 508
|Arm Mali-G52 2EEMC2
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|163 Гфлопс
|56.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 10.66 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 642
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2048 x 1536
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM630
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
|Сайт MediaTek Helio P65
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